Кемерово, , 12:44 — REGNUM На местах будущих спорткомплекса «Кузбасс-Арена», школы и моста через Искитимку в Кемерове забиты сваи. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, эти объекты станут подарками кемеровчанам к 300-летию открытия Кузбасса.

«Спорткомплекс «Кузбасс-Арена» — масштабный проект. Комплекс позволит проводить в регионе соревнования мирового уровня. На его строительство отведены кратчайшие сроки — ввод запланирован на июль 2021 года. К юбилею будет построена и новая школа в микрорайоне 7Б Центрального района. Здесь растёт большой жилищный комплекс, поэтому школа очень нужна. Новый мост через реку Искитимка — подарок от ХК «СДС» к юбилею Кузбасса. Деревянный пеший мост соединит два берега и станет достойным украшением города», — заявил Цивилёв

Отметим, что на строительство «Кузбасс-Арены» из областного бюджета направят более 7 млрд рублей. На школу на 1225 учащихся предполагается потратить около 1 млрд рублей в рамках национального проекта. Пешеходный мост через реку Искитимка обойдётся почти в 150 млн рублей — средства ООО «СДС-Строй», АО ХК «СДС-уголь», АО «СДС Азот». Подходы к мосту и прилегающая территория будут благоустроены за счёт городского бюджета.