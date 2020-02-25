Минск, , 12:43 — REGNUM Российские нефтяные компании подали заявки на поставку нефти в Белоруссию, которая начнётся в марте, сообщил журналистам пресс-секретарь, советник президента Игорь Демин.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ начнутся в соответствии с действующим экспортным графиком после оформления маршрутных поручений, отметил представитель «Транснефти».

Напомним, в конце 2019 года Россия и Белоруссия подписали баланс поставок на белорусские НПЗ 24 млн т российской нефти. Однако Александр Лукашенко запретил подписывать контракты на поставку, из-за чего поставки с начала 2020 года прекратились.

Читайте новости сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии — ИА REGNUM