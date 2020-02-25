Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM Генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов подал апелляционную жалобу на решение об аресте руководителя. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Ходатайство поступило несколько дней назад в Ленинский районный суд. Жалобу направят в Свердловский областной суд 26 февраля 2020 года.

Ленинский районный суд решил поместить гендиректора на два месяца в СИЗО, до 17 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласова обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Руководителю грозит до 15 лет лишения свободы.

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