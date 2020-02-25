Москва, , 12:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин в среду, 26 февраля, проведет встречу с рабочей группой по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не секрет, что на завтра готовится, на среду, встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), точно уверены в том, что примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, 41% жителей России.

Возможное участие в голосовании по изменениям в Конституцию не исключают 66%. Чаще об этом говорят граждане 45−59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).

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