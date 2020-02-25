Москва, , 12:35 — REGNUM На сегодняшний день окончательная дата голосования по изменениям в Конституцию РФ не определена. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Никаких решений не принималось. Дата голосования пока не объявлялась», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что на 26 февраля запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы.

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«Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то он будет обсуждён», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон РФ Талия Хабриева ранее заявила, что дата голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть объявлена уже 26 февраля. По словам главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), рабочая группа по изменению Конституции пока не намерена предлагать поправки к преамбуле Конституции РФ Основного закона.