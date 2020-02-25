Подгорица, , 12:35 — REGNUM Митрополит Черногорско-приморский Амфилохий благодарен президенту Сербии Александру Вучичу за предложение оплатить налоговую задолженность, которую власти Черногории намерены взыскать с Сербской православной церкви, но при этом просит его «направить каждую копейку на помощь Косово и Метохии». Об этом митрополит заявил 24 января в эфире радиостанции «Белград 1».

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«Это не случайно, что участники шествия в защиту святынь (Сербской православной церкви) поют песни про Косово. Песню группы Beogradski sindikat под названием Dogodine u Prizrenu («В следующем году — в Призрене») массово поют во время шествий. У этого народа есть органическая и важная связь с Косово, так как он знает: Косово — это вековой очаг как Сербии, так и Черногории. Спасибо президенту от всего сердца за его добрую волю, но пусть он все отдаст народу там, в Косово», — подчеркнул митрополит Амфилохий.

Митрополит также заявил, что итоги его недавних переговоров с премьер-министром Черногории Душко Марковичем по поводу спорного закона о свободе вероисповедания пока не внушают оптимизма. По словам Амфилохия, церковь требует изменения содержания закона, а правительство Черногории намерено обсуждать с Сербской православной церковью лишь его внедрение.

Ранее рэп-группе Beogradski sindikat черногорские власти запретили въезд в страну. Группа выпустила на платформе YouТube клип на песню «Sviće zora», посвященную акциям протеста против принятия закона о свободе вероисповедания в Черногории.

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