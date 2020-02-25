Москва, , 12:33 — REGNUM Решение о продлении сделки по сокращению объемов добычи нефти ОПЕК+ не принято. Об этом 25 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, российская сторона продолжает консультации с партнерами по данному вопросу. «Здесь пока нет новостей. Работа с нашими партнерами продолжается. Решений пока не принималось», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Дмитрий Песков заявил, что министр энергетики России Александр Новак продолжает работу с партнерами по сделке ОПЕК+.

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