Кишинёв, , 12:25 — REGNUM В Молдавии разгорелся политический скандал из-за предполагаемой поездки группы депутатов, недавно покинувших Демпартию, в Израиль, где они могли встречаться со скрывающимся там олигархом Иланом Шором, которого в Молдавии обвиняют в причастности к краже 1 млрд евро из банковской системы страны. Как передает ИА REGNUM, о том, что отколовшиеся от Демпартии депутаты во главе с Андрианом Канду ездили на встречу к Шору, рассказал генсек Демпартии Александр Жиздан.

По его словам, депутаты тайком ездили в Иерусалим, причем «неизвестно, на какие средства», и вернулись оттуда с деньгами для своей политической деятельности. Жиздан считает, что находящийся в Израиле Илан Шор теперь финансирует эту группу.

Сам Канду опроверг информацию о встрече с Шором, заявив, что его парламентская группа ищет финансирование, но законными путями. «Я не знал, что демократы настолько антисемиты и настроены против Израиля», — сказал Канду. Он добавил, что Демпартия «стала приложением Партии социалистов» Игоря Додона, и транслирует их месседжи.

Отколовшуюся от Демпартии группу Pro Moldova связывают с еще одним беглым олигархом — Владимиром Плахотнюком, который скрывается в США. Плахотнюк и Шор вместе покинули Молдавию после того, как Плахотнюка отстранили от власти в июне 2019 года. Оба объявлены в международный розыск.

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