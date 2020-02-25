Минск, , 12:24 — REGNUM «Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн», — заявил 25 февраля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Выступая на расширенном заседании коллегии МИД республики, он отметил: «Прирост по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере».

По словам Макея, сообщает белорусское госинформагентство БелТА, «на показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Белоруссией обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной». Он также отметил, что «в ближайшее время количество вызовов на внешнеэкономическом направлении будет только возрастать».

Подводя итоги 2019 года, министр констатировал: «По факту экспорт товаров составил $32,9 млрд и уменьшился на 2,9%, или на $970,5 млн».

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Напомним, по данным Белстата за 2019 год Белоруссия снизила объём внешней торговли товарами к предыдущему году на 0,1% до $72,3 млрд. Россия традиционно заняла первое место среди внешнеторговых партнёров Белоруссии.

Проблема с «грязной» нефтью возникла в апреле 2019 года: из России по нефтепроводу «Дружба» было поставлено сырьё с примесью хлорорганики, которое белорусские НПЗ отказались перерабатывать. Минск до сих пор не предоставил российской стороне обоснований компенсации за эти поставки, ограничиваясь устными заявлениями.