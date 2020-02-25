Ташкент, , 12:24 — REGNUM Первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана назначен Фарход Арзиев, который ранее занимал должность посла республики в Индии, сообщает 25 февраля издание Kun.uz.

Отмечается, что бывший первый заместитель главы МИД республики Илхомжон Нематов стал заместителем министра. Прежнюю должность он занимал с ноября 2018 года.

Илхомжон Нематов родился в 1952 году в Наманганской области УзССР. В 1973 году он окончил Ферганский политехнический институт, а в 1992 году — дипломатическую академию МИД СССР.