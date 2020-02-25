Москва, , 12:30 — REGNUM Возможность создания федеральных территорий предложено закрепить в Основном законе РФ. Об этом сообщил член рабочей группы по изменениям в Конституции, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов в ходе заседания рабочей группы 25 февраля.

Изменение предложено внести в первую часть статьи 67. Речь идёт о создании федеральных территорий, которые не входят ни в один из субъектов РФ.

В настоящее время вся территория страны поделена между субъектами Федерации, тогда как во многих зарубежных федерациях существуют федеральные территории, пояснил Белов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конституцию была также предложена поправка о запрете на отчуждение территорий РФ.

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