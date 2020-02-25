Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Центры по контролю и профилактике заболеваний в США объявили максимальный (третий) уровень предупреждения о поездках в Южную Корею, сообщает KBS.

Известно, что второй уровень предупреждения был объявлен два дня назад — 22 февраля.

Представители центров предупреждают граждан своей страны о рисках заражения коронавирусом нового типа и призывают воздержаться от поездок в Южную Корею без необходимости.

Ранее аналогичные меры были приняты по отношению к Китаю.

На сегодняшний день около шестнадцати стран мира ввели ограничения на въезд южнокорейцев или иностранцев, посещавших Южную Корею. Известно, что подобные меры были приняты в Гонконге (с 25 февраля), а также в Израиле, Бахрейне, Иордании, Кирибати, Самоа и на Американском Самоа.

Отмечается, что власти Тайваня, Омана, Катара и Микронезии помещают всех иностранцев, посетивших Южную Корею, на двухнедельный карантин, а в Великобритании, Сингапуре, Таиланде, Макао, Казахстане, Туркмении и Уганде помещают в карантин только при наличии соответствующих симптомов.