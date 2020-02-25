Киев, , 12:21 — REGNUM Если коронавирус окажется на Украине, то он может «политически уничтожить» всю нынешнюю власть страны, заявил 25 февраля украинский политолог Владимир Воля, комментируя последние события.

Воля отметил, что «на словах» правительство Украины полностью мобилизовано к противодействию коронавирусу COVID-19.

«Да, действительно, осуществляются какие-то меры, полезные и правильные. Это и намерение восстановить работу СЭС (санэпидемстанций), и контроль в аэропортах, и мобильные группы медиков, и многие чего еще», — признал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, нынешняя власть «в силу своего недостаточного опыта и квалификации» недооценивает потенциальную угрозу эпидемии для Украины.

ИА REGNUM напоминает, что накануне вечером состоялось заседания оперативного штаба по предотвращению занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCOV. В частности, в аэропортах Украины будут проверять состояние здоровья всех пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирована вспышка вируса. Аналогичные меры безопасности будут приняты на Закарпатье Украины — в связи с тем, что многие граждане, преимущественно гастарбайтеры, прибывают из Италии не самолетами, а автобусами.

20 февраля на Украине принимали эвакуированных граждан из Китая — в итоге в Новых Санжарах, где эвакуированных разместили на карантин, вспыхнули массовые акции протеста, которые перешли в столкновения с силовиками. Сейчас в населенном пункте ситуация в целом спокойная.