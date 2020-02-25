Киев, , 12:21 — REGNUM Книги, изданные во времена СССР, следует заменить на современные ураиноязычные издания, заявила директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль, сообщило информационное агентство «Укринформ».

По её оценке, советские книги составляют около половины всего библиотечного фонда Украины.

«Нужно обязательно проводить аудит, очищать эти фонды, освобождать место в библиотеках для того, чтобы они стали приятными местам для пребывания людей…» — рассказала чиновник.

Коваль отметила, что все книги, которые приобретаются для библиотек — это книги на украинском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области Украины пограничники изъяли у иностранца 100 российских книг, которые он вёз из России на Украину.

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