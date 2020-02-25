Амстердам, , 12:16 — REGNUM

Фарсовое судилище по делу об уничтожении рейса МН17 станет новым шагом в саморазоблачении современной европейской политико-правовой системы, и нашему обществу эта очередная антизападная прививка не помешает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 25 февраля, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Как сообщалось ранее, Захарова назвала «балаганом» заявления прокурора Нидерландов о том, что совместная следственная группа по расследованию крушения малазийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей этот самолет.

«В космический век обращение любой следственной группы к некоему «живому свидетелю» якобы имевшего место запуска некой ракеты, где бы это ни происходило, выглядит или смешно, или глупо — как кому угодно. Точно так же и в случае с уничтожением рейса МН17. Соответствующие данные есть у нас, соответствующие данные есть у американцев, но они их, как известно, пока не раскрывают. Вот это — реальные свидетельства, а всё остальное в части, касающейся якобы имевшего место запуска «Бука», — пустая болтовня. Все это хорошо понимают.

Не только нашему МИДу, но и любому разумному человеку понятно, что материалы расследования Совместной следственной группы подстраиваются под заранее заготовленное решение. Понятно также, что это решение будет обслуживать новые политические выпады в адрес нашей страны и её граждан.

Нет никаких сомнений в том, что предстоящий суд действительно будет балаганом. Так к нему и надо относиться. Жаль только, что это ещё сильнее испортит российско-нидерландские отношения, помешает развитию старых и налаживанию новых деловых связей.

Нет, однако, худа без добра: фарсовое судилище по делу об уничтожении рейса МН17 станет новым шагом в саморазоблачении всей современной европейской политико-правовой системы. Нашему обществу эта очередная антизападная прививка не помешает.