Бишкек, , 12:10 — REGNUM Прокуратура Киргизии официально вручила обвинительные акты бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву по фактам беспорядков в Кой-Таше. Об этом 25 февраля написала официальный представитель Социал-демократической партии Киргизстана (СДПК) Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

По её словам, генеральный прокурор Киргизии Откурбек Жамшитов утвердил обвинительное заключение, которое состоит из 491 страницы. Уголовные дела в отношении лиц, которые согласились сотрудничать со следствием, выделены в отдельное производство.

Кроме экс-президента обвиняемыми по делу проходят еще 13 человек, сообщила Жолдубаева. В список, который приводит представитель СДПК, входит сама Кундуз Жолдубаева, а также бывший руководитель администрации президента Фарид Ниязов.

Напомним, 21 февраля представители уполномоченного по правам человека в Киргизии сообщили, что экс-президент республики Алмазбек Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие из-за низкого давления.

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