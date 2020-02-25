Нью-Дели, , 12:04 — REGNUM Соединенные Штаты и Индия заключили контракты в сфере обороны на сумму более $3 млрд, заявил глава Белого дома Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Мы расширяем наше военное сотрудничество. Мы заключили сделку на сумму более $3 млрд», — сказал американский лидер.

По его словам, Индия приобретет у США в том числе вертолеты AH-64E Apache, а также вертолеты морского базирования MH-60R Seahawk.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Дональд Трамп прибыл в Индию с официальным визитом. Визит в Индию стал первым для Трампа в качестве главы государства, его сопровождала супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, а также высокопоставленные члены администрации.