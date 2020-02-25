Вашингтон, , 12:10 — REGNUM «Грузия заслуживает членства в НАТО». Об этом говорится в статье премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, которая была опубликована в газете The Washington Times.

В публикации глава грузинского правительства привел доводы в пользу вступления своей страны в Североатлантический альянс.

Гахария в статье утверждает, что Черное море является буфером, защищающим Юг Европы от враждебных государств, а также — перекрестком торговых путей между Европой и Азией. Грузинский премьер-министр отметил, что Черное море также использует и Россия для своих целей в Сирии, Африке и на Ближнем Востоке.

«Геополитическая безопасность в Черном море — это вызов, который не может быть решен без поддержки Грузии», — написал Гахария в своей статье.

Он отметил, что принять Грузию в Североатлантический альянс призывает глава одной из стран-участниц НАТО — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также глава грузинского правительства указал на слова министра обороны США Марка Эспера, который подчеркнул важность сотрудничества Вашингтона и Тбилиси в военной сфере.

«Россия продолжает выступать против полного членства Грузии в НАТО. Сейчас настало время для того, чтобы НАТО ответила на наш призыв к членству», — приводит еще один довод Гахария.

В конце статьи премьер-министр Грузии приходит к выводу, что приведенные выше доводы говорят в пользу того, что в НАТО должны сдержать обещание и принять Грузию в свой военный блок.

Напомним, Тбилиси ведет диалог с НАТО о вступлении в альянс с 90-х годов прошлого века. Кавказской стране обещали это, но пока даже официально не предложили присоединиться к Плану действий по подготовке к членству, который является одним из этапов вхождения в военный блок.