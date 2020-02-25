Белград, , 12:02 — REGNUM Правительство Черногории должно найти какой-то другой предлог для изъятия имущества у Сербской православной церкви, кроме неуплаты налогов. Об этом заявил 24 января министр обороны Сербии Александр Вулин, комментируя заявление премьер-министра Черногории Душко Марковича о том, что если у митрополии Черногорско-Приморской СПЦ нет денег на уплату налогов, придётся конфисковать ее имущество.

Вулин напомнил, что на слова Марковича отреагировал президент Сербии Александр Вучич, который предложил помощь Сербской православной церкви в Черногории и заявил, что Сербия «вернет все долги церкви, будь они реальные или вымышленные».

«Если бы целью черногорского правительства действительно являлась уплата налогов, эта новость их бы порадовала. Но вместо благодарности последовали нападки на Вучича. Целью черногорского правительства не является уплата долгов или соблюдение закона. Их цель — изъятие имущества у СПЦ, а у сербского народа — исторической памяти», — говорится в сообщении Александра Вулина, опубликованном на сайте министерства обороны.

Напомним, что в начале января вступил в силу закон о свободе вероисповедания, который ущемляет интересы Сербской православной церкви. В соответствии с новым законом все имущество СПЦ на территории Черногории перейдет в собственность государства, если церковь не сможет предъявить документы, подтверждающие право собственности на тот или иной объект. При этом на территории страны есть монастыри, воздвигнутые восемьсот лет назад. Население протестует против принятия закона, на улицы черногорских городов 24 февраля вышло уже около 300 тысяч человек.