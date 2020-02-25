Рига, , 11:54 — REGNUM В Латвии вводят «профилактические мероприятия» для всех въехавших в страну из итальянских провинций Ломбардии и Венето, а также для прибывших из Южной Кореи и Ирана. До этого аналогичные меры действовали в отношении пассажиров из Китая. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии приняла решение о расширение профилактических мер в связи распространением коронавируса в ряде стран.

Отмечается, что, кроме обычных рекомендаций ограничить число контактов и соблюдать требования гигиены, вернувшимся из перечисленных регионов в течение 14 дней следует внимательно следить за своим здоровьем, добровольно ограничить контакты с членами семьи и обществом, не посещать образовательные учреждения. При проявлении характерных симптомов — повышенная температура, кашель, затруднённое дыхание — гражданам рекомендуется немедленно звонить 113 (неотложная медицинская помощь).

Кроме того, вернувшиеся из охваченных эпидемий регионов дети не должны посещать школу в течение 14 дней.

Руководитель Неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле заявила, что служба готова к любому развитию событий. Пока на территории Латвии случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано не было.