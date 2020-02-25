Анкара, , 11:58 — REGNUM Делегация из России посетит Турцию, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Данное заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган перед своим отъездом в Азербайджан.

«Мы попытаемся выработать совместную дорожную карту, ведя переговоры с Россией на самом высоком уровне», — отметил Эрдоган в комментарии журналистам агентства.

Глава Турции также отметил, что 5 марта планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить варианты урегулирования противоречий в Идлибе.

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