Вашингтон, , 11:32 — REGNUM В отношении России должны быть введены новые санкции. С таким призывом выступили сенаторы-демократы. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на письмо представителей демократической партии в Сенате США госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

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Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.

«Мы настоятельно призываем вас немедленно и решительно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые будут нести ответственность за такое вмешательство, и тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям по вмешательству в выборы», — говорится в обращении.

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Уточняется, что письмо подписали глава Демпартии в Сенате США Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун. В качестве причины подобного обращения называется появившаяся информация о данных американской разведки, о том, что Россия «продолжает осуществлять широкомасштабное и систематическое вмешательство» в выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях руководитель аппарата сотрудников вице-президента США Марк Шорт заявил, что спецслужбы США не имеют никакой информации, которая могла бы свидетельствовать о том, что Россия планирует вмешаться в президентские выборы на стороне действующего главы государства Дональда Трампа. При этом он добавил, что попытки вмешаться в американские выборы со стороны иностранных держав — не только России — существуют и происходят на протяжении многих лет.