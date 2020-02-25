Оренбург, , 11:27 — REGNUM В администрации Оренбурга грядет массовое сокращение штата в финансовом блоке. Рабочие места покидают сразу пять работников, сообщает 56orb.ru.

Среди пяти подчиненных нового замглавы по экономике и финансам Светланы Золотарёвой четверо идут на пенсию по выслуге лет, а их должности — под сокращение. Еще один сотрудник перейдет на работу в управлении строительства и дорожного хозяйства мэрии.

По данным СМИ, усиление блока дорожного хозяйства происходит в преддверии летней кампании по ремонту и строительству дорог. В муниципалитете запланирован беспрецедентный объем ремонтных работ. Сокращение ставок в финансовом блоке не отразится отрицательно на его работе в свете использования новый цифровых технологий по учету и контролю средств.

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