Минск, , 11:32 — REGNUM Экспорт Белоруссии снизился на $2 млрд 55 млн из-за ограничений на вывоз нефти, а также из-за поставок грязной нефти из РФ. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей 25 февраля, сообщает БелТА.

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн», — рассказал он.

Макей отметил, что Белоруссия чётко выполняет обязательства в рамках стратегического партнёрства с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал детали предложения, которое президент России Владимир Путин сделал президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Вариант, озвученный Путиным, позволит Белоруссии частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины на нефть, отметил он.

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