Минск, 25 февраля 2020, 11:32 — REGNUM Экспорт Белоруссии снизился на $2 млрд 55 млн из-за ограничений на вывоз нефти, а также из-за поставок грязной нефти из РФ. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей 25 февраля, сообщает БелТА.
Макей отметил, что Белоруссия чётко выполняет обязательства в рамках стратегического партнёрства с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак рассказал детали предложения, которое президент России Владимир Путин сделал президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Вариант, озвученный Путиным, позволит Белоруссии частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины на нефть, отметил он.
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