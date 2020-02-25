Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил поставку гуманитарной помощи в Северную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

По их словам, представители международной гуманитарной организации направят в КНДР медицинские препараты и оборудование, необходимые для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

Известно, что в страну будут направлены средства индивидуальной защиты и оборудование для диагностики.

Ранее представители МФОКК и КП сообщали, что направили в КНДР добровольцев для оказания помощи и наблюдением за ситуацией.