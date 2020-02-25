Киев, , 11:21 — REGNUM Сегодня, 25 февраля, в Закарпатской областной госадминистрации пройдет экстренное совещание по вопросам предотвращения занесения коронавируса Covid-19 на Украину.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно официальной информации, в заседании, помимо областных властей, будут участвовать медики, таможенники и пограничники.

Местные СМИ отмечают, что в Закарпатье Украины в настоящий момент массово возвращаются гастарбайтеры из Италии, где зафиксирована вспышка заболевания.

Во время заседания комиссии рассмотрят следующие вопросы: состояние готовности сотрудников на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать наличие коронавируса; а также сотрудничество между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

На территории Италии официально работают 230 тысяч украинцев, и все они опасаются, что из-за вируса может измениться их жизнь, сообщает издание «Страна». Как говорится в публикации, гастарбайтеры боятся, что их будут встречать так, как ранее жители Новых Санжар принимали эвакуированных украинцев из Китая.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об усилении мер безопасности в связи со вспышкой коронавируса в Италии. В частности, по его словам, на границе будут проверять пассажиров самолетов и автобусов, прибывающих в страну из Европы.

«У нас много граждан находится в Италии, и многие из них приезжает в Украину не самолетами, а автобусами, через Закарпатье, через пропускные пункты… Мы уже организовали работу, и с завтрашнего дня там также будут приняты аналогичные меры безопасности», — заявил вечером 25 февраля Гончарук.

До сегодняшнего дня эпицентр событий, связанных с коронавирусом, на Украине находился в поселке Новые Санжары (Полтавская область), где сейчас находятся в карантине украинцы, эвакуированные из Уханя.