Токио, , 11:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что общее число индонезийских граждан, зараженных коронавирусом в Японии, увеличилось до девяти человек, сообщает Sindonews.

«Подтверждено девять случаев заражения коронавирусом среди индонезийских граждан на судне Diamond Princess», — говорится в заявлении МИД страны.

Ранее национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило готовность оказать помощь в эвакуации граждан страны из Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Токио выразило благодарность за внимание к 74 индонезийским гражданам, включая четырех зараженных коронавирусом, которые были помещены на карантин на судне Diamond Princess в Японии.

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