Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Петербуржцам следует проявить понимание и ответственность в связи с тестами на коронавирус или помещением на карантин. Такой позиции придерживается губернатор города Александр Беглов, передает 25 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Беглов высказался на эту тему в связи с обсуждением увольнения главврача Боткинской больницы, откуда ранее сбежали четверо пациентов, находящихся на карантине. Позже все они были возвращены в больницу для завершения обследований. Однако самая известная из беглецов — Алла Ильина — обжаловала решение суда о ее принудительном водворении на карантин.

«Ну вот есть такая проблема. Еще законодательство несовершенно, мы не сталкивались еще с такой жесткой проблемой, которая может повлечь заболеваемость наших жителей. Мы делаем всё возможное, чтобы в нашем городе все-таки принимались меры, и вирус не распространялся среди жителей нашего города. Но надо с пониманием к этому относиться. Есть где-то нормы, есть где-то закон, но, а где-то есть просто добрая, хорошая воля и ответственность, понимание, что это может привести к проблемам», — заявил Александр Беглов.

Он попросил петербуржцев проявить «терпение в этом вопросе», указав, что над законодательными пробелами работает федеральный центр.

«Жизнь продолжается, это не единственный вирус, который сегодня испытывает нас на прочность, на нашу слаженность, наше понимание. Смотрите, как в других странах. Будут и другие, мы должны быть к этому готовы. Поэтому сейчас мы делаем всё, чтобы беречь наш город», — добавил Беглов.

Напомним, что в Петербурге в настоящее время не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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