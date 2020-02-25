Анкара, , 11:05 — REGNUM В худшем случае встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта на четырехстороннем саммите по Сирии. Об этом сам Эрдоган заявил 25 февраля на пресс-конференции в эфире телеканала NTV.

«В самом худшем случае мы можем встретиться с Путиным в ранее определенную нами дату 5 марта», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что сможет в беседе с российским коллегой выйти за рамки телефонных разговоров и пообщаться лицом к лицу. Уже 26 февраля в Турцию прибывает российская делегация, чтобы обсудить обстановку в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, предположительно 5 марта должен состояться саммит по сирийскому урегулированию с участием Турции, России, Франции и Германии.

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