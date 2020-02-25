Ташкент, , 11:04 — REGNUM Экономическое взаимодействие с Республикой Корея также демонстрирует значительное развитие, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 27 процентов по сравнению с 2018 годом, в том числе экспорт — на 30,1 процента, говорилось на совещании под председательством главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Только в прошедшем году в Узбекистане создано 198 предприятий с участием корейского капитала, а их общее количество превышает 800», говорится на совещании.

Отмечено, что с корейскими партнерами успешно реализуется проект по строительству детского многопрофильного медицинского центра в Ташкенте. Начата работа по созданию инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Farma Park» в Кибрайском районе столичной области.

«Реализация данного проекта в частности предусматривает организацию Фармацевтического технического университета с научно-исследовательским центром, лабораторией, виварием, фармакопейным центром, а также промышленной зоны для производства лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», отмечалось на мероприятии.

В качестве перспективных направлений взаимодействия обозначены такие сферы, как сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение, химическая, легкая, электротехническая, фармацевтическая и ювелирная промышленности, образование и инновации.

При техническом содействии Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) в 2019 году завершена реализация двух грантовых проектов в сферах здравоохранения и стандартизации на сумму 13 миллионов долларов, на стадии реализации — 6 проектов на сумму 29,6 миллиона долларов. Прорабатывается реализация в 2020—2022 годах еще 10 проектов на сумму 72,2 миллиона долларов.

В рамках сотрудничества с Эксимбанком Республики Корея для финансирования и софинансирования приоритетных инвестиционных проектов в Республику Узбекистан привлечены ресурсы в размере 2 миллиардов долларов и реализовано 14 стратегически важных проектов. Начата реализация 6 проектовна общую сумму 608 миллионов долларов.