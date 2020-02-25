Тбилиси, , 11:16 — REGNUM В день образования Грузинской Социалистической Советской Республики 25 февраля в Грузии приспущены государственные флаги. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

Отмечается, что государственные флаги приспущены возле административных учреждений страны. Дата образования Грузинской ССР в 1921 году вместо Грузинской Демократической Республики названа в стране «оккупацией» со стороны Советской России. Он отмечается после постановления парламента, принятого в июле 2010 года.

Стоит отметить, что образованию советской республики в Грузии предшествовало восстание местных коммунистов, которое было поднято 12 февраля 1921 года против установившихся властей и оккупационных режимов со стороны «Антанты» и Турции. 16 февраля была провозглашена Грузинская советская республика.