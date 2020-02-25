Тбилиси, , 10:58 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пытается убедить западных партнеров, что его страна заслуживает полноправного членства в НАТО, и с этой целью публикует статью под названием «Грузия заслуживает членства в НАТО. Страна жизненно важна для геополитической безопасности Черного моря» в американском издании The Washington Times.

Отправной точкой своих аргументов Георгий Гахария избирает вопрос безопасности в Черноморском регионе и на конкретных примерах «давления со стороны России», в том числе на примере «возобновившихся в последние дни боевых действий на Украине», стремится доказать необходимость принятия Грузии в альянс.

По мнению грузинского премьера, Россия видит в стратегическом пути через Черное море «свой выход на отдаленные фронты — в Сирию, Северную Африку и часть Восточного Средиземноморья», и с этой целью усиливает давление на другие черноморские государства, в том числе на Украину, у которой «отхватила Крым», и Грузию, «20 процентов территорий которой оккупировала еще в 2008 году и продолжает оккупировать сегодня».

«Геополитическая безопасность на Черном море — это вызов, который не может быть решен без поддержки Грузии», — считает Георгий Гахария, поясняя, что об этом свидетельствуют как «география Грузии, так и ее оборонные возможности и ее европейская и евроатлантическая ориентация».

«Россия продолжает выступать против полного членства Грузии в НАТО. Сейчас настало время для НАТО ответить на наш призыв о членстве. Руководство НАТО неоднократно обещало Грузии полноправное членство в НАТО, и мы по — прежнему надеемся, что проблемы, связанные с нашим вступлением в НАТО, будут преодолены, и в ближайшее время. Больше Грузии в НАТО и больше НАТО в Грузии укрепит Черноморскую и западную безопасность, а также укрепит грузинскую демократию и растущую экономику», — пишет премьер-министр Грузии в американском издании.