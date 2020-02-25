Абу-Даби, , 10:56 — REGNUM Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ограничивают полеты в Иран из-за угрозы распространения коронавируса, об этом 25 февраля сообщает Associated Press.

Заявление было сделано после того, как власти Бахрейна ограничили перелеты в Дубай, после того, как оттуда прибыл первый зараженный инфекцией.

«Все рейсы из Исламской Республики Иран, за исключением рейсов из Тегерана, были приостановлены до дальнейших уведомлений», — подчеркнули представители аэропорта Дубая в комментарии журналистам агентства.

Напомним, вспышка коронавируса, зафиксированная в китайском Ухане, быстро распространилась во многих странах мира. На территорию Ближнего Востока она пришла из Ирана.

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