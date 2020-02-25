Тегеран, , 10:47 — REGNUM Ограничение авиасообщения с Ираном из-за угрозы распространения нового типа коронасируса не станет препятствием для присутствия министра нефти Исламской Республики Биджана Зангане в министерской встрече ОПЕК+, которая намечена на март. Об этом он заявил накануне, 24 февраля, в беседе с журналистами, сообщает агентство Shana.

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«Бог даст, я буду присутствовать на встрече», — отметил министр, добавив, что полетит рейсом авиакомпании Iran Air.

Зангене считает, что в недавних колебаниях цен на нефтяном рынке виновата вспышка коронавируса. По его словам, она «снизила большую часть экономической деятельности в Китае, что привело к падению спроса на нефть».

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Как сообщало ИА REGNUM, очередная встреча ОПЕК+, на которой планируется рассмотреть будущее сделки по сокращению добычи, а также возможные меры по балансировке рынка нефти из-за ситуации с коронавирусом, должна состояться в начале марта. Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия пока не готова присоединиться к позиции других стран ОПЕК+ по необходимости снижения уровня добычи нефти — решение по этому вопросу пока не принято.

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