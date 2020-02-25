Москва, , 10:47 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в связи со смертью маршала Советского Союза Дмитрия Язова обещает продолжить борьбу за общее Отечество.

«Маршал Язов — один из тех, кто до последнего пытался спасти нашу державу вопреки предательству Горбачева и его клики. Пусть земля тебе будет пухом, Дмитрий Тимофеевич! А мы продолжим борьбу за наше общее Отечество!» — отметил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов.