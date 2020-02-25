Женева, Швейцария, , 10:45 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прибыла в Женеву, Швейцария, для участия в 43-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает Antara.

Вместе с примерно 66 главами государств и правительств из 192 стран-членов ООН Ретно Марсуди обсудит вопросы развития и продвижения прав человека в мире.

Известно, что заседание совета по правам человека стало первым официальным заседанием, на котором присутствовала Индонезия в качестве члена Совета ООН по правам человека на период 2020—2022 гг.

Ретно Марсуди проведет ряд встреч для улучшения отношений, как в сфере торговли, экономики и инвестиций, так и для решения текущих проблем в регионе и во всем мире.

В частности, министр иностранных дел Индонезии встретится с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы обсудить развитие коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность сотрудничества между странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем для искоренения вспышки коронавируса.

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