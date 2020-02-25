Ташкент, , 10:44 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне провел совещание, посвященное обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Японией, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«По итогам минувшего года товарооборот между Узбекистаном и Японией превысил 400 миллионов долларов. На сегодняшний день в республике действует около 30 предприятий с участием капитала из Страны восходящего солнца», говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно с японскими партнерами реализуется 48 проектов на сумму 6,6 миллиарда долларов в таких сферах, как геология, химия и нефтехимия, банковско-финансовый сектор, здравоохранение и образование.

«В частности, успешно реализуются проекты по строительству гостиничных комплексов с группой компаний HIS, расширению производственных мощностей СП ООО «СамАвто» с Isuzu и Itochu, строительству энергоблоков на Навоийской ТЭС (Навои-3) совместно Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и многие другие», говорится в сообщении.

В ходе совещания отмечена необходимость активизации сотрудничества между Узбекистаном и Японией путем организации различных двусторонних мероприятий, в том числе взаимных визитов деловых кругов двух стран, проработки новых совместных проектов.