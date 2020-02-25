Москва, , 10:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин рассказал о непростом обсуждении некоторых крупных инфраструктурных проектов с бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом. На них даже пришлось «цыкнуть», заявил глава государства в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам Путина, Кудрин по каждому вопросу был против, его не устраивала дороговизна проектов. Так, нынешний глава Счётной палаты ранее выступил категорически против строительства кольцевой дороги в Санкт-Петербурге, его мнение разделял Греф.

«Когда я уж на них там «цыкнул», тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», — сказал Путин и добавил, что также пришлось действовать и по другим проектам.

Со временем Кудрин поменял свою точку зрения, теперь он считает, что ресурсов достаточно, отметил президент.

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