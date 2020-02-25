Тбилиси, , 10:39 — REGNUM На всех зданиях государственных учреждений Грузии с утра 25 февраля приспустили государственный флаг. Причина — события 99-летней давности, которые в современной Грузии именуют «днем советской оккупации».

25 февраля государственный флаг приспущен на здании дворца президента на площади Орбелиани, на здании администрации правительства Грузии, а также на всех административных зданиях по всей территории страны и на зданиях дипломатических представительств Грузии за рубежом.

«День советской оккупации» официально отмечается в Грузии с 2011 года на основании постановления парламента Грузии от 21 июля 2010 года.

В этот день, 25 февраля 1921 года, в Тифлис (так тогда назывался Тбилиси) вступили подразделения 11-й Красной армии, после чего тогдашнее правительство Грузинской Демократической Республики эмигрировало за границу, а в Грузии была установлена Советская власть.