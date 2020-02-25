Эль-Кувейт, 25 февраля 2020, 10:42 — REGNUM Авиакомпании Кувейта приостановили полёты в ряд стран из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сотрудников Управления гражданской авиации Кувейта.
По их словам, все полёты в Южную Корею, Таиланд и Италию, а также все обратные рейсы были приостановлены в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта с целью предотвратить распространение вируса.
Известно, что меры по приостановке полётов были приняты после обнаружения в стране первых случаев заболевания коронавирусом.
Ранее 19 февраля правительство Кувейта также приостановило воздушное сообщение с Ираном.