Эль-Кувейт, , 10:42 — REGNUM Авиакомпании Кувейта приостановили полёты в ряд стран из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сотрудников Управления гражданской авиации Кувейта.

По их словам, все полёты в Южную Корею, Таиланд и Италию, а также все обратные рейсы были приостановлены в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта с целью предотвратить распространение вируса.

Известно, что меры по приостановке полётов были приняты после обнаружения в стране первых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее 19 февраля правительство Кувейта также приостановило воздушное сообщение с Ираном.