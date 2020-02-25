Ташкент, , 10:38 — REGNUM В Узбекистане 30% территории составляют горы и предгорные места, по этой причине уделяется особое внимание повышению знаний и навыков военнослужащих, укреплению их мастерства и опыта в вопросах горной подготовки, говорится в сообщении Минобороны Узбекистана.

Ведомство отмечает, что в учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны к прохождению учебных курсов по повышению квалификации привлекаются военнослужащие, специалисты горной подготовки всех силовых структур, входящих в состав Вооруженных Сил.

«В частности, для соответствующих специалистов Министерства обороны, Национальной гвардии и Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан на окружном горном полигоне «Фориш» были организованы зимние учебные курсы «Горная стража», говорится в сообщении.

Занятия в ходе учебных курсов проводились опытными военнослужащими Министерства обороны. В данных учебных курсах, проведенных на территории окружного горного полигона «Фориш», основное внимание было уделено вопросам практики.

Они наблюдали за практическими действиями обучаемых при использовании ими личного и группового снаряжения во время передвижения в горах, восхождении на крутые скалы и спуске с них, переходе через горные мосты, перемещении с одного горного хребта на другой с помощью каната и эвакуации раненых в горах.

«Эти военнослужащие получили богатый опыт в ходе летних учебных курсов, улучшили свои теоретические знания и практические навыки. И сегодня, в суровых зимних условиях, они с достоинством выполнили в горной местности поставленные перед ними сложные задачи», говорится в сообщении.