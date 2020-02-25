Анкара, , 10:31 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что решение о проведении саммита по поводу ситуации в сирийском Идлибе пока не принято. Об этом он сообщил 25 февраля на пресс-конференции в Анкаре перед своим визитом в Азербайджан.

Предполагается, что саммит должен состояться 5 марта с участием Турции, России, Франции и Германии.

Глава Турции подчеркнул, что если встреча не состоится, то это всё равно не помешает ему встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА REGNUM, ситуация в сирийском Идлибе в последнее время значительно осложнилась. Правительственные войска при поддержке ВКС России ведут борьбу с террористами, которым оказывает помощь Турция.

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