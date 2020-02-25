Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Инаугурация президента Афганистана Ашрафа Гани, который был переизбран на второй срок, должна быть отложена. Такого мнения придерживаются власти США, сообщает 25 февраля агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

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По данным собеседников, Вашингтон опасается, что «это может разжечь предвыборную вражду с политическим соперником Гани и поставить под угрозу миротворческие усилия под руководством США», в частности повлиять на планы США подписать мирный договор с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что из-за этих опасений специальный представитель США Залмай Халилзад, который находится в Кабуле с прошлой недели, хочет, чтобы Гани отложил свою запланированную инаугурацию на второй пятилетний срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, результаты президентских выборов, которые состоялись в Афганистане в сентябре 2019 года, были официально объявлены 18 февраля 2020 года. Победу на них одержал Ашраф Гани. Однако его оппонент премьер-министр страны Абдулла Абдулла отказался признать итоги выборов. Против выступили также и представители «Талибана» (организация, деятельно которой запрещена в РФ), заявившие, что переизбрание Ашрафа Гани на должность президента Афганистана идёт вразрез с мирным процессом в стране.

Напомним, на днях помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон не станет подписывать соглашение о мире с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о котором было объявлено на Мюнхенской конференции по безопасности, в случае, если террористы продолжат совершать нападения в Афганистане.

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