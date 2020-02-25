Анкара, , 10:16 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта.

По его словам, 26 февраля власти Турции ожидают прибытия в республику российской делегации для обсуждения ситуации в Идлибе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб, в ходе которого российский лидер призвал Анкару уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

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