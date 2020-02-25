Омск, , 10:12 — REGNUM В Омской области по факту превышения должностных полномочий сотрудниками отдела полиции при задержании музыканта Дмитрия Фёдорова возбуждено дело.

«Возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7 УМВД по Омску, неустановленными сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области в отношении Фёдорова», — пишет «Тайга.инфо». со ссылкой на постановление следователя, обнародованное депутатом горсовета Омска Дмитрием Петренко.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ — «Превышение полномочий».

Напомним, что Дмитрия Фёдорова сотрудники Росгвардии задержали 15 декабря. Он утверждал, что наркотики ему подкинули правоохранители. 26 декабря Фёдоров пропал. Позже его обезглавленное тело нашли на рельсах. По предварительной версии, «мужчина переходил железнодорожные пути в запрещённом для этого месте, не реагируя на звуковые сигналы, подаваемые машинистом приближающегося поезда».

Читайте ранее в этом сюжете: Против найденного без головы омича возбудили второе уголовное дело