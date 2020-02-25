Абу-Даби, , 10:07 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто совершил рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в целях укрепления оборонной дипломатии, сообщает Antara.

В ходе визита Прабово Субианто встретился с министром обороны ОАЭ Мухаммедом Ахмедом аль-Баварди. После проведения двусторонних переговоров в министерстве обороны ОАЭ Прабово Субианто и Мохаммед Ахмед аль-Баварди подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Издание отмечает, что целью визита Прабово Субианто также стало изучение основных систем вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Филиппин планирует купить танки, изготовленные индонезийским предприятием PT Pindad.

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