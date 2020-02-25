Ломе, , 10:08 — REGNUM Действующий глава Республики Того Фор Гнассингбе был в четвертый раз избран на пост президента западноафриканской страны. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на предварительные результаты голосования, обнародованные избирательной комиссией Того.

В соответствии с предварительными итогами голосования, Гнассингбе набрал 72% голосов по сравнению с 18% у его главного оппонента, лидера оппозиции Агбейоме Коджо, который обвинил власти в «широкомасштабном мошенничестве на выборах».

Коджо, бывший премьер-министр и глава национального собрания, обвинил власти в создании поддельных избирательных участков на субботних выборах, во вбрасывании бюллетеней и в принуждении населения голосовать за Гнассингбе.

Ожидается, что окончательные результаты будут объявлены Верховным судом на этой неделе.