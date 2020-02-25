Аруша, Танзания, , 10:02 — REGNUM 21-й саммит глав Восточноафриканского сообщества (ВАС), который был запланирован на 29 февраля 2020 года, был отложен из-за отсутствия кворума. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В письме, направленном государствам-членам объединения, генеральный секретарь сообщества Либерат Мфумукеко также сообщил о переносе 41-го внеочередного заседание Совета министров ВАС, запланированного на 25 февраля 2020 года в штаб-квартире ВАС в Аруше.

По сообщению Мфумукеко, представители Южного Судана не смогут принять участие ни в одном из заседаний.

Напомним, что первоначально саммит был запланирован на 30 ноября 2019 года, но был перенесен на 29 февраля из-за отсутствия кворума.

Новая дата саммита будет установлена после консультаций с лидерами входящих в организацию государств, сообщает издание.

Устав ВAC требует, чтобы главы государств блока проводили как минимум одну встречу в год с представительством всех шести членов сообщества — Бурунди, Кении, Руанды, Южного Судана, Танзании и Уганды.

На 21-м саммите глав государств-членов ВАС ожидается обсуждение развития региональных организаций: Таможенного союза, Общего рынка, Валютного союза, а также создания Политической конфедерации. Ожидается также обсуждение заявки Демократической Республики Конго на вступление в блок.

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