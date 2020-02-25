Тирана, , 09:59 — REGNUM Глава демократической партии Албании и лидер оппозиции страны Люльзим Баша провел пресс-конференцию 24 февраля, во время которой призвал власти страны разработать детальный план по предотвращению проникновения коронавируса в страну и возникновения эпидемии.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова оппозиционного лидера:

«В последние 24 часа я внимательно следил за событиями в соседней Италии. Я следил за тем, как шаг за шагом разворачивались события в стране, и за теми мерами, которые предпринимались или якобы предпринимались нашими властями. В эти тревожные моменты я должен сделать несколько заявлений, теперь слово должно быть отдано врачам, специалистам; должен быть составлен детальный план, содержащий конкретные меры, который должен быть распространен среди граждан, для того, чтобы они были осведомлены об этих мерах».

Политик призвал власти оказать достаточную помощь людям, находящимся в зоне риска — то есть только что прибывшим из Италии и других зон, пораженных вирусом, а граждан не игнорировать малейших симптомов гриппа и не поддаваться панике.

В настоящее время в Албании не выявлено случаев заражения коронавирусом, обследования проходят восемь человек. Опасения из-за возможности проникновения вируса в страну появились после того, как в соседней Италии, куда десятки тысяч граждан страны уезжают на заработки, был выявлен очаг распространения вируса.

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