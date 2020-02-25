Тбилиси, , 09:40 — REGNUM «Капризы оппозиции» Грузии должны закончится уже в феврале. Свое мнение 24 февраля журналистам сообщил лидер большинства грузинского парламента Мамука Мдинарадзе, отвечая на вопрос о продолжении переговоров между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными силами.

«По моему мнению, капризы оппозиции закончатся. Ресурс для переговоров я действительно вижу», — сказал Мдинарадзе.

Он подчеркнул, что после февраля внесение в выборное законодательство каких-либо изменений будет уже невозможно, а потому с каждым днем возрастает шанс, что оппозиция согласится на переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция Грузии добивается изменения смешанной схемы голосования на парламентских выборах на пропорциональную. «Грузинская мечта» и оппозиционные партии провели ряд переговоров по этому поводу. После того, как 10 февраля Верховный суд оправил в заключение одного из лидеров партии «Европейская Грузия», экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, представители оппозиции заявили о прекращении диалога с властями.

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